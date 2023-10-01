魯迅是大陸近代知名作家，擁有許多家喻戶曉的作品，甚至被選為中小學國文課文，然而魯迅在光鮮亮麗的外表下，也有不為人知的一面，事實上他長年飽受蛀牙困擾，卻又管不住喜愛吃甜食的嘴巴，每當治完牙痛，就會偷偷買點心獎勵自己，被笑稱是「最不聽話的病人」。

根據陸媒報導，據傳魯迅從小就飽受牙痛之苦，為此吃了不少中藥，卻始終難以根治，還有醫生在檢查後，判定魯迅牙齒不好的原因是「腎氣不足」，導致長輩批評他不自愛；後來魯迅在20歲赴日留學，在東京才開始接受西醫治療，然而每當他牙痛難耐去看醫生，治好了以後又開始吃甜食。

大陸《央視》指出，魯迅從1912年5月開始，在北京居住長達14年，這裡的甜食深得他的喜愛，他經常會到「餑餑鋪」（賣點心的店舖）購買各種點心，不過嗜甜的魯迅也因此有了嚴重的蛀牙問題，根據《魯迅日記》記載，在1912年到1935年，共計23年之間，他一共牙疼13次，看牙醫多達75次，在30歲時口中只剩下5顆牙齒是真的。

但就算成為牙醫診所的常客，魯迅仍無法放棄最喜愛的甜食，在日記中多次寫下了看完牙醫還偷偷買甜點來獎勵自己的場景，「1913年5月3日午後，到王府井牙醫徐景文處治牙疾，約定補齒4枚，並買含嗽藥一瓶，共價47元，付10元。過稻香村買餅乾1元。」、「1913年12月20日，晴，午後往王府井大街，徐景文醫寓，令修正所補3齒，歸途過臨記洋行，買餅乾3匣。」因此魯迅也被後代笑稱是最不聽話、讓醫生頭疼的病人。