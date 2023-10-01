國外有民眾看見野生棕熊時，赫然被牠身後拖著數公尺長的不明條狀物給吸引，原以為是勾到棉繩，沒想到仔細一看竟是從棕熊肛門口排出，背後真相令人作噁又十分同情。

大陸微博近日瘋傳一段影片，只見一群國外攝影師站在馬路旁觀察阿拉斯加棕熊的一舉一動，沒想到突然看見其中一隻小棕熊的肛門口拖著數條好幾公尺長的白色不明物體，乍看之下就像是風箏線或是一般白色棉繩，但小棕熊似乎不以為意，若無其事地繼續閒晃。

事實上這並不是棉繩或是風箏線，而是寄生在體內的絛蟲，因為棕熊會獵食野生魚類，一旦魚隻被寄生蟲感染，棕熊又將生魚吃下肚後，就會轉而寄居在其體內，靠著吸收宿主的營養維生。當寄生蟲大到無法繼續在宿主體內生存時，就會通過肛門排出。

影片曝光後網友全嚇傻了，紛紛留言直呼「這是拉麵熊吧」、「拜託誰去幫忙踩一腳或拉一下」、「還以為拉出腸子了」、「這熊是絨毛玩具吧，都脫線了」、「跟人類的金針菇有87％像」、「太噁了！估計很久都不想吃麵條了」。