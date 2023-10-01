大陸一段小女孩餵魚的影片在網路上流傳，只見一名小女孩趴在池邊，水裡卻出現一條體型比她還要龐大的金色錦鯉，一人一魚互動十分溫馨，小女孩餵完魚還撫摸錦鯉的頭部，而錦鯉也乖乖地待在水池邊，影片曝光後引發網友熱議。

根據《星視頻》報導，廣東中山一名5歲小女孩趴在池邊餵魚的影片近日在網路流傳，從畫面中可以看到，小女孩努力伸長手臂，將飼料送到其中一條體型最龐大的金色錦鯉嘴邊，餵完以後小女孩還溫柔地撫摸錦鯉的頭部，錦鯉也沒有反抗，反而乖乖地待在池邊給小女孩摸。

網友們看到影片後都感到驚奇不已，紛紛留言，「能讓人這麼摸魚頭的錦鯉真的沒見過，這是有靈性了吧」、「跟養小狗一樣養魚」、「哇！是『錦鯉豬』」、「科學證明游泳不能減肥」。

錦鯉的繁殖者袁先生透露，這條金色錦鯉是他繁殖養育後賣給朋友的，目前被朋友養在自家的魚池內，因為中秋節到了，就和女兒用魚飼料做成「小月餅」的樣子餵給錦鯉吃，而錦鯉天生比較親近小朋友，小女孩過去的話，牠們不但不會害怕，反而還主動靠近，如果是大人的話，錦鯉就會感到壓力，表現也比較害羞。

袁先生表示，畫面中的小女孩今年5歲，體重20公斤左右，而金色錦鯉今年7歲，體重25公斤，比小女孩還要更重，按照市場價值可達50萬人民幣（約新台幣221萬），不過這條胖錦鯉對於朋友來說已經是無價之寶了，沒有任何售出的念頭，而他也常常因為想念錦鯉而到朋友家看牠。