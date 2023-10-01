古代封建社會，歷代王朝幾乎都曾發生外戚干政的事件，明朝皇室為了杜絕此一風險，下令不許和大臣武將聯姻，所以皇家公主的婆家大多都是寒門之輩，在政壇上的地位不高。不過也因為如此，經常發生明朝公主屢次被無賴騙婚的畸形亂象。

根據《新浪網》報導，明朝皇室為了避免外戚弄權，給朝政帶來危害，於是下令公主不許和大臣武將聯姻，這也使得明朝出現許多平民駙馬爺。然而官府和民間脫離，皇家又高高在上，要如何挑選萬中選一的駙馬爺成為一大難題，多半只能靠著口耳相傳和他人推薦，換句話說，駙馬爺的品性好壞、優秀與否，只憑著別人的一張嘴而已。

此外，明朝的招婿工作並不是皇帝或皇后直接參與，而是由宦官負責為公主牽線，若是遇到有良心的宦官，自然會盡心盡力為公主挑選如意郎君；倘若是唯利是圖的小人，從中以權謀私，那麼公主的下半輩子可能就要受苦了。也因為如此，有許多民間男子為了與皇家結親，不惜透過賄賂宦官，向皇室騙婚、詐娶公主，從而謀取富貴。

萬曆年間的永寧公主就是一例，當時透過宦官牽線，嫁給了一位名叫梁邦瑞的男子，梁家雖然富庶，但梁邦瑞早已病入膏肓，大婚時甚至當場吐血，可是收了賄賂的宦官卻說大婚見紅是喜事一件，眾人連哄帶騙硬是將永寧公主嫁往梁家。根據《永寧長公主壙志》記載，永寧公主16歲下嫁梁邦瑞，過了2個月的無性婚姻便黯然守寡，並在寡居中過完了12年的陰鬱人生，享年28歲。