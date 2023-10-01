貓咪也懂隱身術？大陸一名女子近日看見遠方的樹梢上有隻賓士貓，與她遙遙相望，沒想到定睛一看，旁邊竟還有一隻虎斑貓完美隱身，幾乎與樹幹融為一體，影片曝光後隨即掀起熱議，更有網友打趣笑說，「這隻虎斑可能有變色龍血脈」。

江蘇一名女子近日在網路上分享一段極為考驗眼力的影片，畫面中可見，一隻黑白相間的賓士貓穩坐在樹幹上，和她遙遙相望。本以為樹上只有牠一隻貓，沒想到當把鏡頭拉近，才意外發現賓士貓旁邊還有一隻只探出半身的虎斑貓，由於身上花紋與四周的樹幹完美融合，不仔細看很難令人注意到牠的存在。

影片曝光後網友全驚呆了，紛紛留言直呼「超強隱身術」、「看兩遍才看出來」、「這隻虎斑可能有變色龍血脈」、「虎斑應該改名叫樹紋貓」、「這貓是從樹上長出來的嗎」、「竟然還自帶迷彩服，不當特種貓可惜了」。

事實上，野生動物完美隱身在大自然的狀況屢見不鮮，過去一名攝影師就曾拍下一張看似空無一物的風景照，但其實畫面中暗藏著一隻豹，監視著他的一舉一動。直到野豹舞動著尾巴，才現出原形。