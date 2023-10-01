越南一名女子日前準備睡覺時，突然感覺有人盯著自己，她仔細觀察四周，發現衣櫃縫隙中竟露出一隻眼睛，讓她頓時毛骨悚然，但猶豫再三還是決定一探究竟，結果打開衣櫃才發現，那隻眼睛其實只是T恤上的圖案而已，原本以為的「靈異事件」其實只是虛驚一場。

根據越南媒體《SAOstar》報導，當地一名女子近日分享一段影片，當時她正準備上床睡覺，突然發現衣櫃的縫隙有一隻眼睛盯著自己，讓她感到害怕不已，猶豫了一陣子後，還是決定鼓起勇氣一探究竟，結果拉開衣櫃才發現，那隻眼睛其實是T恤上的圖案而已，只是因為擺放位置的關係，才營造出恐怖偷窺的假象，得知真相的她也終於鬆了一口氣。

影片在網路上曝光後引發熱烈討論，不少人第一眼都跟女子一樣被眼睛嚇一大跳，紛紛留言，「真的太神奇了，怎麼會這麼巧？」、「T恤上的圖案會不會太逼真了，這個眼睛有夠可怕的」、「這個結果真的讓人哭笑不得，不過妳也很勇敢，居然敢打開衣櫃」、「如果是我肯定嚇到不敢動」。

無獨有偶，日本一名網友曾在推特發文，某天他獨自待在家中，突然感覺一旁的玻璃門怪怪的，轉頭一看竟發現一個臉色蒼白的女鬼，側著頭朦朧地浮現在玻璃後面，而且臉上還露出了詭異的微笑，讓他瞬間被嚇一大跳，後來仔細觀察才驚覺那根本不是女鬼，而是知名連鎖咖啡品牌「星巴克」紙袋上的Logo，讓他感到哭笑不得。