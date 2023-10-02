大陸一隻黃金獵犬近日被飼主送去寵物旅館寄養，沒想到重逢時還在記恨，把飼主當作空氣，兩度無視路過，直到氣消了才主動飛撲討抱，讓飼主又好氣又好笑。

大陸一名女飼主透露，旅行前將愛犬送到寵物旅館寄養，回來後就迫不及待去接狗，原以為重逢時會上演「母慈子孝」的溫馨場面，還刻意請業者不要直接將狗帶到面前，希望愛犬能透過嗅聞發現她的味道狂奔而來。

不料當愛犬距離飼主幾步之遙時，狗狗四處嗅聞並且東張西望，卻遲遲沒有上前，甚至在飼主與牠四目相對時，僅看了兩秒就默默路過。業者見狀只好帶著狗狗折返，再刻意經過飼主面前，不料狗狗竟直接無視，飼主按捺不住只好主動出聲叫牠，更形容愛犬「就像一個絕情渣男」，頭也不回地無情離去。

飼主只好尷尬地追上前安撫，但愛犬依舊不為所動，這時飼主才意識到狗狗真的生氣了，暗自後悔將愛犬送去寄養。直到黃金獵犬演夠了，才往飼主身上飛撲討抱，讓飼主鬆了一口氣。

影片曝光後網友紛紛留言直呼「金毛是會記仇的」、「迴避型依戀人格」、「最後沒撲過來會以為是業者牽成別人家的狗了」；還有人打趣笑說「最後一幕可能只是逢場作戲」。