狗狗是人類最忠誠的朋友。瓜地馬拉一名17歲少女領養了一隻受虐小狗，隔天帶著愛犬外出添購寵物用品，未料路途中遭遇死亡車禍，少女不幸過世，小狗則倖免於難，雖然一人一狗的緣分只維持短短一天，牠卻待在少女的遺體旁不願離開，不管員警怎麼安撫都沒用。

Loyal puppy Boots captures hearts after refusing to leave the spot where his owner, 17, was killed in tragic bike crash https://t.co/dSntKA6V4x pic.twitter.com/QtKd5OcXco — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) September 30, 2023

根據《每日郵報》報導，瓜地馬拉給薩帖南哥（Quetzaltenango）一名17歲少女黛博拉（Débora Abigail Véliz Reynosa）日前領養了一隻曾被前主人虐待的小狗「靴子（Boots）」，隔天她騎著機車，帶「靴子」外出購買新衣服和寵物用品，豈料竟在路途中發生嚴重車禍，黛博拉的機車遭一輛卡車撞擊，最終不幸身亡。

而「靴子」則在這場事故中倖存下來，警方抵達現場時，就發現牠坐在死去的新主人身邊，渾身顫抖、看起來十分不安，員警擔心「靴子」待在路中間會有危險，一邊安撫牠一邊想把牠帶走，但「靴子」拒絕離開黛博拉，員警只能無奈地暫時先將牠栓在路邊。

不久後，警方對當地一處住宅進行突擊搜查，並扣押了一輛嫌疑車輛，但車主目前處於失蹤狀態。而黛博拉的喪禮在9月21日舉行，親朋好友都到場與她道別，鎮上的居民也紛紛替她聲援，希望能為黛博拉的死伸張正義。

報導指出，黛博拉生前是一名犯罪心理學系的學生，且非常喜歡小動物，12歲時曾將賣肉餡捲餅賺來的錢幫助鎮上的流浪狗。事發後，員警將「靴子」交給黛博拉的家人安置，她的男友表示願意領養「靴子」，並且會按照黛博拉的心願，給予「靴子」充足的照顧和愛。