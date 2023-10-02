大陸四川成都的地鐵上近日發生一起猥褻事件，一名光頭大叔不滿遭到陌生男子偷襲私密部位，氣得在車廂上動用私刑，嚇得惡狼雙手合十頻頻道歉，其餘乘客則在位子上淡定旁觀，影片曝光後隨即掀起網友熱議。
綜合陸媒報導，這起事件發生在9月24日，當時四川成都地鐵車廂上滿是乘客，其中一名身穿黑色外套的男子上車後，刻意靠近年約50歲的光頭大叔，接著趁其不備之際朝大叔的下體摸了一把。
光頭大叔不滿遭到性騷擾，火大掌摑男子的頭部，還狂扭對方耳朵，爆氣痛斥「讓你媽好好看你這張臉，看看你這個人，把臉露出來」，甚至要求男子下跪道歉。面對光頭大叔的毆打，黑衣男全程低頭摀臉，雙手合十不停地求饒認錯。
根據廖姓目擊者指出，光頭大叔打了男子好幾巴掌，其他乘客只是旁觀，沒有人出手相勸或阻止，直到地鐵到站後，男子隨即落荒而逃，而大叔也沒再緊追不捨。
影片曝光後隨即掀起網友熱議，眾人看法兩極，有人表示能夠理解大叔被性騷擾的心情，但不應該濫用私刑，而是立即報警；另一派人則認為大叔做法正確，「以後不論男女被騷擾，都應該向大叔學習，讓對方知道後果」。
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