澳洲一名男導遊近日分享他的「最危險通勤路」，幾乎每天他都要開車經過一座漫水橋，橋下的河流至少有600隻鱷魚埋伏，一不小心就可能「落入鱷口」喪命，儘管上班路總是讓人心驚膽戰，但男子仍十分熱愛導遊這份工作。

根據《每日郵報》報導，澳洲36歲男子大衛（David McMahon）是一名資深導遊，從業15年來他一直在澳洲北部工作，穿越過許多偏遠卻壯觀的地方。近日大衛受訪時分享了自己的通勤日常，他透露每天都必須開車經過卡希爾漫水橋（Cahill's Crossing）以穿越東鱷魚河（East Alligator River），漫水橋是一種建立在河流之上、高度較低的普通橋，只要河流水位稍稍上漲，就能從橋面上漫過，因而得名。

卡希爾漫水橋是唯一連通阿納姆地（Arnhem Land）和卡卡杜國家公園（Kakadu National Park）的出入口，也是澳洲最危險的橋之一，因為橋的四周住滿成群的鱷魚，數量至少600隻，過去還曾有2人在此喪命，「這些年來，我多次提心吊膽地跨過這條河！」而最糟糕的一次過河體驗發生在某天晚上，當時他不幸碰上漲潮，車燈一碰到水就滅了，他只能摸黑通行，「我清楚知道自己一旦犯了錯誤，等待我的結果會是什麼。」

儘管經常感到恐懼，大衛仍十分熱愛這份工作，「我喜歡和來自世界各地的遊客分享澳洲北部的美麗。」他也從未對這些凶猛的野獸產生任何負面看法，大衛深知要尊重自然法則、理解動物的天性，並呼籲人類應該和野生動物和平共處，「牠們已經在這裡生活了數百萬年，我們必須尊重牠們，共用澳洲最北端的區域，我們很幸運能擁有這些動物。」