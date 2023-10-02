澳洲一對夫妻在疫情解封後選擇搭郵輪旅遊，一連訂了51趟行程，將近500天都在郵輪上度過，更坦言環遊世界2年的費用遠比養老院還要便宜，每天過得樂不思蜀，甚至已經習慣海上生活，不記得怎麼鋪床和做飯了。

綜合外媒報導，來自澳洲的退休夫妻馬帝（Marty Ansen）和潔希（Jess Ansen），因為新冠疫情影響，不斷延遲旅行計畫，直到2022年6月16日終於如願以償，登上載有2000名旅客的珊瑚公主號，從此愛上了搭郵輪度假的退休模式。

夫妻倆自去年6月搭上郵輪後，已經連續訂了51趟旅遊行程，在船上生活455天，比船長及多數船員上工的時間都還要長，潔希更直言「你到哪裡能找到這種地方，可以享用晚餐、看表演，還可以去跳舞？」馬帝則說，可能是過去做了太多家事，現在最開心的就是不用再洗碗、鋪床和做飯了，更打趣笑說「只要好好活著，享受郵輪生活就好了」。他們在珊瑚公主號上的旅行還有8個月，結束後將再登上更大的郵輪，並待上1年。

夫妻倆表示自身並非有錢人，如今孩子都大了，他們也將原本的房子賣掉，打算購置較小的退休宅，不過在享受過郵輪之旅後就愛上了這種生活模式，且精算後發現郵輪上的開銷比置產還省，所以將原本想買退休宅的資金改付郵輪旅費，一切都還綽綽有餘。

雖然夫妻倆沒有確切指出搭乘郵輪的開銷，不過根據公主郵輪的官網資訊顯示，為期7天的「太平洋沿岸醇酒美食體驗之旅」，1人起跳價是11,970元起，若以2人計算，參加51次類似套裝行程，最陽春的總預算為122萬940元。