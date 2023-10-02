母牛通常會在哺乳時舔舐小牛的屁股以幫助排便，日本一名牧場主人日前和往常一樣照顧牛隻，「介入」了一對牛母子的哺乳時光，他拿著特製奶瓶給小牛餵奶，母牛也因此不小心搞錯了照顧對象，錯舔了牧場主人的屁股，讓他感到哭笑不得，只能裝作無事發生，淡定地繼續手邊的工作。

日本網友田中一馬在兵庫縣經營一間精肉店，同時還擁有一座但馬牛牧場。日前田中一馬在社群平台「X」上分享一段影片，從畫面中可以看到，他拿著特製的奶瓶，將小牛夾在雙腿之間幫忙餵奶，而母牛就站在一旁，還轉過頭似乎正在舔舐小牛的屁股。

田中一馬在文中解釋，母牛會在小牛吃奶的時候舔舐牠們的屁股以幫助排便，「這就是所謂的母性。」然而下一句話鋒一轉，田中一馬無奈地說，母牛似乎搞錯了對象，伸長舌頭舔著他的屁股，讓他感到哭笑不得，「牛非聖賢，孰能無過。所以我假裝我就是一隻小牛，什麼事都沒有發生。」

影片曝光後網友都笑翻了，紛紛留言，「所以餵完小牛以後你有去上廁所嗎？」、「母牛這麼貼心，不去上一下廁所不禮貌吧」、「因為你穿的是『牛仔（崽）褲』」、「母牛的行為好像沒錯，因為你幫牠餵小牛，牠也在照顧你的健康」、「很多動物都是這樣的，生下來以後不會自主排便，需要媽媽舔」、「多麼善良的牛媽媽啊」。