埃及、德國和奧地利三國聯手組成考古團隊，近日在古埃及早王朝時期的皇家大型墓地有驚人發現，第一王朝攝政王后的陵墓中挖掘出大量的陪葬物品，其中包含了上百罐的大型酒罐，由於密封完好，裡面竟奇蹟般地保存了5000年前的葡萄酒液體。

5000-Year-Old wine jars found intact at Abydos in Sohag-Egypt pic.twitter.com/Wu5HsSpEAx — Ancient Egypt Artifacts (@AncientEgyptArt) October 2, 2023

綜合外媒報導，索哈傑省阿拜多斯的烏姆·卡伯（Um El-Qaab）是古埃及早王朝時期統治者的大型墓地，埃及、德國和奧地利三國組成的聯合考古團隊在該處進行考古挖掘，並於第一王朝（西元前3100年至2900年）攝政王后美麗奈茨（Merneith）的陵墓中發現了大量的陪葬物品，其中包含上百罐密封完好的酒罐，且神奇的是，酒罐裡竟還保存部分的葡萄酒液體。

埃及最高文物委員會秘書長穆斯塔法（Mostafa Waziri）指出，這次考古行動發現的酒罐保存狀態良好、體積較大，同時強調酒罐內的葡萄酒液體距今有5000年歷史；除了酒罐以外，考古團隊還在陵墓中發現一些陪葬的家具。

德國考古研究所所長迪特里希（Dietrich Raue）指出，美麗奈茨是阿拜多斯皇家墓地中第一座也是唯一一座擁有自己陵墓的女性，代表她應該是當時最具權勢的女性，且最近的考古發現也引發眾人猜測，認為她很可能是古埃及第一位女法老，早於第十八王朝（西元前1507年至前1458年）的女法老哈特謝普蘇特（Hatshepsut）。