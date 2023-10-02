在數千年的歷史進程中，王朝更迭是必然現象，這其中，北宋的靖康之恥令人印象深刻，不僅徽宗、欽宗二帝被金兵俘虜，包括皇后妃嬪等皇室宗親女子也被送往金國凌辱。金人怎樣也沒想到，百年後在蒙古和南宋的進攻下，金國也逐漸走向滅亡，悲慘程度遠勝於靖康之恥，南宋軍人對金國施加了性報復，還命人將凌辱金國皇后的情景畫成春宮圖，並取名為《嘗后圖》，意即「嘗金國皇后滋味圖」。

根據《網易》報導，金國滅了北宋後，不僅羞辱了北宋人民，還將徽宗、欽宗等皇族視作玩物，北宋后妃輪番遭到凌辱，史稱「靖康之禍」。於此同時，金國為了控制蒙古，無所不用其極，甚至不惜大肆屠殺，震攝蒙古人。但是金國沒有想到，因果循環報應不爽，一直被金國壓迫的蒙古在成吉思汗帶領下，大舉攻打金國，金哀宗完顏守緒邊打邊逃。

南宋見狀隨即聯合蒙古，打擊主要敵人，不僅運糧還派兵支援，幫助蒙古滅金。大陸歷史學者紀連海指出，當時金哀宗自知大禍臨頭，將帝位傳給完顏承麟後選擇自縊，但他萬萬沒想到，死後沒多久，宋蒙兩軍就闖了進來，還將其屍體劈成兩半。剛當上皇帝的完顏承麟被砍得血肉模糊，金國完顏家族的男性也幾乎沒好下場；金國的女眷同樣悽慘，全數被擄走侵犯，尤其是皇后不但遭到輪番凌辱，還繪成春宮圖，並取名為《嘗后圖》，場面比靖康之恥還要慘烈。

古代春宮圖多半描繪的是男女交合的場面，主要有性教育、性啟示，以及激起性興奮的作用，不過歷史上有兩幅春宮圖卻隱藏著野蠻的性暴力事件，除了《嘗后圖》之外，此前還有宋太宗趙光義召來宮廷畫師，將他臨幸前朝亡國皇后的場景畫下，也就是歷史上著名的《熙陵幸小周后圖》。