現代人養寵物盡心盡力，相當關心自家毛孩子的健康，大陸一名女飼主日前幫愛犬擠肛門腺時，分泌物竟然直接噴到她的眼睛，導致感染，幾乎睜不太開，醫師看診後也忍不住調侃「史無前例」。

綜合陸媒報導，北京一名女子飼養一隻柯基犬，26日中午外出遛狗時，看見愛犬不斷在地上磨屁股，她上網搜尋後認為是「肛門腺」出問題，但由於前一天已經幫狗狗洗過澡，於是便打算帶回家後親自處理。

不過女子先前並沒有擠肛門腺的經驗，所以在擠時不慎被分泌物噴到眼睛，當下感到非常疼痛且伴有灼熱感，即便清洗過後也依舊十分紅腫，甚至不停流淚，只好趕緊就醫。經醫師檢查後發現，女子眼睛遭到感染，於是開立了消炎抗敏藥物給她，但女子特殊的經歷，也讓醫師忍不住調侃「史無前例」。

影片曝光後網友們為飼主的遭遇感到既同情又好笑，紛紛留言直呼「還好沒擠到嘴裡」、「原諒我不厚道的笑了」、「應該是『屎』無前例才對」；影片同時釣出其他苦主，「我有一次擠時正好噴頭髮上，怎麽洗都是臭的，直到洗完頭才好」、「有次我家貓口水甩到了我眼睛裡，也是火辣辣巨疼，瞬間就紅腫了，當時感覺要廢了，半天才緩過來」、「有些錢還是不要省，去寵物店洗澡就包含擠肛門腺了」。