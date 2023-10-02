古代封建社會，皇帝貴為九五之尊，國政繁忙，然而位居深宮的帝王如何對外界瞭如指掌？事實上，為了突破廣大的疆域限制，歷代王朝傳遞訊息主要透過驛站，清史研究學者指出，驛站系統直到清朝，發展地愈趨完善，同時帶來了巨大的軍事和政治收益，透過驛站體系，清朝得以直接把握各類政治、經濟和軍事資源，並且進行遠距離資源調配。

大陸中國人民大學清史研究所副教授毛立平指出，清朝設置了系統性的驛站體系，不僅包括陸路更涵蓋水路，以北京為中心，在全國呈輻射狀分布，官方的訊息一般在驛站之間一站一站地傳遞，並且按照訊息的緊急情況，又分為四百里加急、六百里加急以及八百里加急。

毛立平解釋，驛遞系統相當於現今的郵局，各地與京城之間的公文都靠驛站傳遞，不過清代一些地方大吏給皇帝送密報或奏摺時，並非透過驛站傳遞，而是官員派家人或部下直接送到京城，交給奏事處遞到皇帝手上。

毛立平說，隨著奏摺制度建立後，地方官員和皇帝的溝通就變得更加緊密，皇帝可以直接下令地方官員用密摺的方式匯報或調查；而同一件事，一個地方的不同官員，或者不同地方的多位官員都會向皇帝匯報，讓皇帝參照閱看，相當於從不同視角了解地方上發生的事件，所以有人說，奏摺制度的發明，讓清朝皇帝坐鎮京城而能對各地的情況瞭如指掌。