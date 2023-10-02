馬來西亞一名女子日前下班後叫車回家，未料遇到一名沉默不語的恐怖司機，不管她問什麼問題都沒有回應，只是一直透過後照鏡盯著她看，甚至還把車子開往偏僻的巷弄中，讓女子感到害怕不已，只能跳車逃命，並前往警局報案，然而調查後才發現其實一切全都是誤會。

根據馬來西亞媒體《中國報》報導，這起事件發生在9月27日，30歲女子妮拉下班後原本準備開車回家，卻因為車子被其他車輛擋住，只能選擇叫車，豈料遇到一名恐怖男司機，她上車後先表明自己要現金付款，對方卻始終不說話也不給予回應，只是一直透過後照鏡盯著她看，隨後就將車開往一條安靜的小巷，附近只有廢棄的建築物。

妮拉眼見情況不對，急忙詢問司機到底要開去哪裡，對方仍舊不出聲，於是立刻拿出手機撥打緊急求救電話，然而當接線員要求妮拉打開擴音器、試圖與司機直接對話，對方還是沒有任何回應，並且整個過程都持續在開車，無計可施之下，妮拉趁著對方減速、即將停車的瞬間跳車逃命，並在附近找到保全求救，所幸並未因此受傷。

妮拉在保全的陪同下前往警局報警，經過調查後出現驚人反轉，警方找到該名26歲男司機，發現他其實是一名聽障人士，並且是一名新手司機，當天他因為走錯路，打算在巷弄中掉頭，結果女乘客卻開門跳車，因為後面還有其他客人，他也只能繼續開車。真相大白後，警方將整件事列為誤會事件，而妮拉也撤回了有關報案。