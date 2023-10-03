國外一名女子8年前與男友交往後，才得知對方是姊姊的前任，姊姊當時表示已是往事，並不介意兩人交往，未料近日姊姊準備結婚，卻以不希望婚禮上出現前任為由，不讓她的男友參加，原PO無奈發文尋求意見，在網路上引發討論。

根據《鏡報》報導，一名女網友在知名論壇Reddit提到，8年前她與男友交往，期間帶對方回家見家長，當時就發現姊姊與男友眼神閃爍，事後才兩人口中得知，他們曾經短暫交往2個月，但只是抱著玩樂的心態，也沒有公開過戀情。

原PO提到，「姊姊知道我和她的前任交往後，只是說『你開心就好』，並沒有介意」，未料事隔8年，近日姊姊準備結婚，她卻不希望前任出現，禁止原PO的男友參加，而她又剛好擔任姊姊的伴娘，被安排與姊姊及其未婚夫坐同一桌，期間新人會到會場中央跳舞，到時她必須與另一名伴郎作伴，而對方每次都會喝醉，酒品又很差，讓她非常尷尬。

原PO向姊姊表示，若不讓她男友參加婚禮，她就不擔任伴娘，甚至與男友一同不出席，而姊姊眼看婚禮在即，認為原PO的行為很不講理。此文曝光後，不少網友表示，「其實姊姊一直很介意，只是在裝大氣」、「你們已經在一起8年了，甚至見過家長，姊姊應該要懂得克服心理障礙」、「也許是新郎不希望妻子的前任出現，你應該要問清楚」。

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