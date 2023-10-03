大多數野生動物較懼怕人類，一看到人類靠近就會躲得遠遠的，然而近日有網友在南美國家厄瓜多捕捉到不怕人的海獅，牠躺在為遊客設置的木頭長椅上呼呼大睡，就算身邊有路人經過牠也沒有被驚醒，一心沉浸在夢鄉中，影片曝光讓網友全都笑翻了。

這段影片拍攝於厄瓜多加拉巴哥群島的阿約拉港（Puerto Ayora），從畫面中可以看到，一隻體型巨大的海獅直挺挺地躺在木頭長椅上，長椅的長度和牠的身長相似，就像是為牠量身打造的床鋪，海獅緊閉眼睛熟睡，連路人從身旁走過都沒有被驚醒，一點也不擔心人類會對牠造成威脅，似乎已經很習慣這樣的環境。

這段神奇的影片在網路上曝光後，立刻引發熱議，網友們看到海獅安然自得的模樣都忍不住笑了出來，「一種新型的街友」、「牠晚上到底喝了多少？」、「睡得也太熟了吧哈哈哈」、「太可愛了，不要把牠吵醒」、「今天玩得太瘋了，海獅有點累」、「牠應該還活著吧？」。

事實上，「長椅上的海獅」是加拉巴哥群島的一大特色，當地政府在港邊設置了許多讓遊客休息的長椅，未料後來竟變成海獅的床，經常有遊客目睹海獅躺在長椅上熟睡、曬日光浴的畫面。

加拉巴哥海獅（Galápagos Sea Lion）生活在厄瓜多的加拉巴哥群島和拉普拉塔島（Isla de la Plata），是體型最小的海獅物種，體長約1.5到2.5公尺，體重在50到400公斤之間。加拉巴哥海獅具有一定的社交性，好奇心和社會性讓牠們更容易接觸人類居住的區域，也很容易受到人類活動的影響。