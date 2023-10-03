國外一名遊客日前到南非野生動物保護區參觀，看到詭異的「雙色蛇」，趕緊跑過去查看，發現一條眼鏡蛇正在吞毒蛇，而且毒蛇還未完全死亡，不斷掙扎仍難逃死劫，遊客直呼不可思議，將畫面拍下分享至網路，讓人看了毛骨悚然。

根據《Latest Sightings》報導，遊客博默（Klaus Bohmer）近日到南非卡格拉格帝邊境公園（Kgalagadi Transfrontier Park），開車遊園時經過沙漠區，放眼望去全是沙子與樹木，豈料馬路中間出現「雙色蛇」，博默趕緊下車查看，才驚覺是兩條蛇，由於牠們與道路的顏色接近，所以很難被發現。

博默提到，當時一條眼鏡蛇（Cobras）正在吞毒蛇「鼓腹巨蝰（Puff adder）」，「這是一幕寫實又罕見的畫面，我從來沒碰過類似事情，這也成為我最難忘的經驗之一，當時鼓腹巨蝰還未死透，牠身體大部分已被吞噬，但身體還在爬行，看起來並非肌肉痙攣，鼓腹巨蝰活生生的被吞下肚」。

眼鏡蛇以愛吃其他蛇類聞名，不只擁有致命毒液，而且敏捷度非常高，牠們能對付並吃下各種蛇，因此成為頂級掠食者，頸部與身體的花紋差異大，一般頸部有單眼紋或雙眼紋，不過有的並沒有花紋，遇到敵人時會張大頸部，舉起身體的前半部並低吼，使體型看起來比實際大。