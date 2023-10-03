現代醫療發達，如果尚未做好懷孕生子的準備，有不少避孕手段可以參考，例如保險套、口服避孕藥等，但在醫療環境落後的古代，古人想要避孕該怎麼做呢？大陸歷史教授指出，古人也會使用藥物、針灸方法避孕，像是麝香、水銀等，只不過這些方法大部分都效果不佳還十分傷身。

大陸陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，在以古裝為題材的小說、電視劇中，有一些常見的藥物避孕法，像是「麝香避孕」、「麝香流產」，在史料中真的有相關記載，明代著名中醫張介賓就在著作《景岳全書》提到，女性在行房時，於肚臍上方覆蓋一片麝香就可以避孕。

另外唐代著名醫學家孫思邈在著作《千金方》中也記載了「油煎水銀方」，將水銀放在油鍋裡煎一天，冷卻之後搓成像棗子一樣的大小，再吃下肚就可以達到「永斷，不損人」的效果，也就是永遠不懷孕，還不傷身體；北宋醫藥學家掌禹錫的《嘉祐本草》則寫了另一個藥方，「故蠶紙，方圓一尺，酒飲調服，終身不復懷孕」，其中蠶紙為鑲滿蠶蛋的皮棉紙。

除了藥物避孕法以外，還有針灸避孕法，南宋醫學家王執中所寫的《針灸資生經》中提到，「針石門則終身絕嗣」，若針灸刺入名為「石門」的穴位，該女子就會終身不孕；然而于賡哲強調，這些方法在現代中醫裡沒有相關文獻記載可以證實有效，而且有些甚至可能傷害身體。