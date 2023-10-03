大陸甘肅省敦煌市「玉門關遺址」是古代連通絲綢之路的重要關隘之一，而古人出關就像是出國，也要準備相關憑證，類似於現代的護照，過關時須接受嚴格查驗，上面寫有持證人的姓名、年齡，甚至還有長相特徵，內容相符才可放行。

大陸電視節目《走讀中國．絲路行》介紹，玉門關是古代商賈與旅人通往西域的必經關口，出關遠行需準備能證明身分的文件，就像現代的護照，由出行人所在的官府開出，該憑證的名稱依朝代而改變，例如節、過所、關照等，過關時需嚴格查驗，內容相符才可放行。

出關者最初是由皇帝指派，出使西域的使者需持「節」出行，因此至外國辦公的外交官被稱為「使節」，著名使節代表有西漢張騫、東漢班超，除了使節外，商隊也是出關的主要對象，商人將絲綢、瓷器、茶葉等透過絲路運往西方，並帶回瓜果、香料等西域特產。

根據《澎湃新聞》報導，出關憑證會寫有持證人的姓名、年齡、長相特徵，以及出發地點與目的地，不過在清朝中葉前，憑證的形式像現在的介紹信，而非出入境證件，類似於現代護照結合身分證，從清末開始才稱為「護照」，不過仍使用文字記錄，直至19世紀末20世紀初，隨著拍照技術發展，逐漸出現貼有照片的護照。