印度一處村莊近日又有野豹入侵村莊的事件，當時正值清晨，村民都還在家休息，野豹被啼叫的公雞吸引，闖進一處住宅的院子，打算攻擊公雞、大快朵頤，未料反而被房子和牆壁之間的鐵絲網纏住，越掙扎纏越緊，野豹不但被卡死在網中還受了傷，最終等不到救援就窒息而亡。

根據印度媒體報導，卡恩凱爾（Kanker）的辛加巴特村（Singarbhat）鄰近一座森林，裡面棲息了不少野豹，有時會為了覓食而闖入人類居住的範圍。日前清晨4點，一隻野豹近日村莊覓食，當時村民們幾乎都在家休息，沒有人走在街道上，只有公雞的啼叫聲，野豹被聲音吸引，鑽進公雞所在的院子裡打算獵捕，未料卻被牆壁和房子之間的鐵絲網纏住，越是掙扎就纏得越緊，還因此受了重傷，被死死卡在鐵絲網內。

村民們聽到動靜跑出來查看，發現有野豹都嚇一大跳，立刻打電話通報當地的林業部門，對方得知有野豹受困，迅速趕往現場救援，然而附近被聽到消息的其他村民包圍，等到他們安全疏散完人群，再將野豹從鐵絲網中救出時，牠早已不幸窒息而亡。

印度經常傳出野豹入侵村莊的事件，不久前北方邦城鎮卡利納加爾（Kalinagar）有一隻野豹闖入家禽養殖場內，一口氣吃下多達25隻雞，導致村民們人心惶惶，相關部門也介入調查、到現場蒐集證據，豈料一天過去，這隻野豹再度來到村莊，攻擊了一名3歲孩童，所幸只有受傷並無生命危險，消息傳出，村民們都嚇到不敢下田工作，而當地政府也警示大家近期不要隨意出門。