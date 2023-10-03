古代經常爆發大規模的農民起義，以表達人民對當朝政府的不滿，像是宋朝就曾爆發433次起義事件。大陸歷史教授透露，古代農民其實很能吃苦耐勞，往往都是因為賦稅過重、遭政府打壓，被逼到走投無路的地步了，才會選擇以生命為代價造反起義。

根據陸媒報導，幾乎每個朝代都曾爆發農民起義，比如秦末的陳勝吳廣起義、漢末的黃巾軍起義、唐末的黃巢起義、元末的紅巾軍起義、明末李自成的農民軍起義等，且在這些大型的起義之下，還有許多小規模的起義，光是在宋朝就先後爆發過433起農民起義，平均一年就有1.4次，由此可見頻率非常高。

大陸中國人民大學教授張宏杰指出，古代農民其實很能吃苦，一心只想過上安穩的日子，能讓他們以生命為代價起義的原因只有一個，就是真的走投無路了。古代政府對農民的課稅，其實遠遠超過官方明面上的數字，從秦朝到清朝這2000年以來，只有在農民大起義後、建立新朝代之時，賦稅才真的稍微低了一點，大部分的時間農民仍須承受沉重的賦稅壓力，終其一生都在為了溫飽而奮鬥。

在政府過度「榨取」的環境下，農民無力承擔農業稅的重壓，很多人便選擇走上流亡之路，等到災荒降臨，大部分農民徹底走投無路，被逼到了不得不反抗的死路。造反不僅代表農民必須冒著滿門抄斬的風險，還得與心中的道德觀、價值觀為敵，所以只有死到臨頭的時候，農民才會選擇造反起義。