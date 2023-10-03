大陸一名女子看見有攤販在賣寵物兔，原本只想買一隻，未料當天還有「買一送一」的優惠活動，她便帶著兩隻兔子回家，卻是惡夢的開始，兔子的繁殖力非常驚人，短短半年時間就生了33隻，讓她崩潰直呼被老闆騙了。

一名女子近日在社群平台提到，今年初逛街時看到有攤販在賣寵物兔，當下覺得非常可愛，原本打算買一隻飼養，未料攤販當天推出「買一送一」的活動，老闆非要再送一隻，她便帶著2隻兔子回家，照顧僅3個月左右，兔子就長得非常大。

原PO提到，兩隻兔子成年後每天玩在一起，未料其中一隻活動力突然下降，起初她擔心是生病了，打算帶兔子到醫院做檢查，沒想到竟生下6隻寶寶，驚覺原來是兔子懷孕了，她才意識到兔子是一公一母，而母兔分娩後不久又急著找公兔，分別在4月生下11隻、5月生9隻、7月生7隻，目前誕下33隻兔寶寶，讓她非常崩潰。

此事曝光後，不少網友表示「倉鼠也是，小時候原本打算買2隻，老闆說買1隻就行了，買2隻還得買隻貓，小時候沒聽懂，長大後才知道」、「可以學老闆擺攤」、「兔子繁殖力很驚人，一定要把公母分開，1個月生1窩，絕對會受不了」、「可以開養殖場了」、「老闆：當年我也是被騙了，苦不能自己吃」。