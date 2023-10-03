巴西一名母親在4月產檢時發現懷有6胞胎，近日她在懷孕27周時早產，院方派出32名醫護人員參與剖腹手術，並於短短10分鐘內順利生下6名孩子，其中一名嬰兒受到早產影響，體型只有醫師手掌大，且出現呼吸困難，所幸不久後就穩定下來，健康狀況無虞。

Mãe dá à luz sêxtuplos em parto de apenas 10 minutos no Espírito Santo https://t.co/HffKrO04at — UOL Notícias (@UOLNoticias) October 2, 2023

根據當地媒體報導，巴西29歲女子奎琪亞（Quezia Romualdo）和31歲丈夫馬格迪爾（Magdiel Costa）已經育有1女，今年4月得知奎琪亞再度懷孕，產檢時驚訝發現她竟懷了6胞胎，因此9月5日就住院密切觀察，並在幾天後接受子宮頸環紮手術，確保子宮頸在分娩之前能夠保持閉合狀態。

10月1日奎琪亞在懷孕27周時剖腹生產，共出動多達32名醫護人員，包含醫師、護士、物理治療師、護理技術人員、麻醉師和兒科醫師，奎琪亞在短短10分鐘內順利生下6名嬰兒，由於早產的關係，最小的嬰兒和醫師的手掌差不多大，且出現呼吸困難的狀況，所幸很快就穩定下來，健康狀況沒有大礙。

奎琪亞和馬格迪爾對於一次迎來這麼多新生命感到慌亂又興奮，奎琪亞先前受訪時表示，「一開始我們很難理解這一切，但驚嚇過後，明白了這是上帝給予的禮物，我們很高興。」如今夫妻倆已經將住家重新翻修，以容納新成員，他們也幫孩子們取好了名字，分別是提奥（Theo）、馬修（Matteu）、盧卡（Lucca）、亨利（Henry）、埃洛（Eloa）和梅特（Mayte）。