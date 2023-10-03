美國佛州一名女網友在機場等待時，注意到一名在航空公司櫃檯前排隊的女乘客，她身穿極短的小洋裝，短到蓋不住臀部，下半身赤裸，屁股全被看光，讓原PO瞬間傻眼，並拿出手機拍攝，她將此事PO至社群平台，引發討論。

根據《每日郵報》報導，一名女網友在論壇Reddit分享一片段，指當時她正在機場等候，發現精神航空（Spirit Airlines）櫃台前排著長長的隊伍，其中一名女乘客穿著鮮豔的橘色洋裝，特別搶眼所以吸引到她的目光，但她馬上發現不對勁，女乘客下半身竟沒穿褲子。

原PO傻眼說著，「2023年到底怎麼了，居然有人敢下半身赤裸，什麼都沒有穿」。影片曝光後，不少網友回應「她會不會誤以為自己在海邊」、「如果有人敢半裸出現在公共場合，代表她可能精神有問題」、「還是她其實是穿了件深膚色內搭褲，乍看像半裸」，目前尚不清楚精神航空是否有對橘衣女子進行處置。

無獨有偶，美國德州達拉斯沃斯堡國際機場（Dallas Fort Worth International Airport）先前才出現一名全裸男子，跑到航廈內散步，當其他旅客拿出手機拍攝時，他還熱情地朝鏡頭揮手，之後被公共安全部門逮捕，並接受心理健康評估，但官方並未透露他是否遭到法辦，也並未解釋男子為何全裸出現在機場。