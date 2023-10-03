大陸湖北雲夢縣一些居民進行水渠修繕時，意外發現「睡虎地墓葬」，考古學家聽聞後前來挖掘，出土記錄秦統一前後的竹簡，從上面記載的文字得知，秦國非常重視牛隻，甚至會定期辦「耕牛比賽」，牧民若把牛養得太瘦，將會面臨責罰。

根據央視紀錄片《尋古中國》介紹，睡虎地墓葬出土大量記錄秦統一前後的竹簡，其中一篇秦簡《廄苑律》提到，每年四月、七月、十月、正月，縣鄉會舉辦耕牛評比，成績優秀的牧民能獲得獎勵，分別是一壺酒、乾肉十條，及免除一次更役。

除了獎勵外，成績最差的牧民則會被譴責，並被罰徭役兩個月，若是牛的腰圍變小，牧民還會面臨笞打的責罰。大陸武漢大學簡帛研究中心主任陳偉提到，牛是當時的主要畜力，秦國之所以有統一六國的基礎，就是與糧食儲備有極大關係。

睡虎地墓葬還出土許多繪有牛馬圖示的器物，馬的圖案看起來奔跑迅速，牛則是雄壯有力，大陸湖北省文物考古研究所所長陳振裕解釋，這是典型的耕戰思想，耕戰就是主張重農重戰、富國強兵政策，百姓平時耕種生產，遇到戰爭就征戰四方，牛與馬是當時重要戰略物資，該制度使秦國擁有源源不絕的兵源與後勤保障。