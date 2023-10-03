澳洲一戶人家的住處發生詭異現象，明明沒有人在使用廁所，馬桶卻接連好幾天都在「自動沖水」，讓他們感到害怕又困惑，為了解決問題只好打開水箱查看，未料意外發現裡面藏了一條長約4公尺的棕樹蛇，嚇得他們急忙請捕蛇專家來抓蛇。

根據《每日郵報》報導，澳洲昆士蘭一戶人家發現家中的馬桶似乎出現「靈異現象」，明明沒有人按下沖水按鈕，卻會不斷自動沖水，而且還一連持續好幾天，為了解決這個問題，他們打開了馬桶的水箱查看狀況，沒想到裡面竟藏有一條4公尺的棕樹蛇（Brown Tree Snake），嚇得他們急忙關上水箱，並打電話向當地的捕蛇專家求助。

捕蛇專家盧克（Luke）將整段抓蛇的過程拍攝下來，分享到臉書粉專「Snake Catcher Noosa 24/7 Luke the Snake Catcher」，並將這段影片取名為「廁所沖水蛇的故事」。從畫面中可以看到，盧克拿著捕蛇工具勾住蛇的身體，試圖把牠拉出來，下秒棕樹蛇就以迅雷不及掩耳的速度反擊，讓屋主一家人都嚇得尖叫出聲，盧克也無奈地說，「我希望牠能直接出來，但牠的脾氣有點暴躁。」

所幸盧克還是順利把棕樹蛇從水箱抓了出來，並裝進一個黑色袋子內，眼見造成馬桶「靈異現象」的罪魁禍首離開了，屋主一家人都開心地鼓掌歡呼，而盧克最後將蛇帶往安全的灌木叢放生。