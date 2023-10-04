美國一名住戶近日看到鄰居家屋頂出現許多鳥，仔細看竟是以食腐肉為生的「禿鷲」，數量多達25隻，由於禿鷲專吃動物屍體，常被視為「死神」，令住戶看了不寒而慄，將畫面拍下分享至網路，不少人勸他趕緊報警，懷疑鄰居家有屍體。

美國田納西州一名網友在知名論壇reddit提到，近日他剛睡醒往窗外望去，發現鄰居家屋頂出現約25隻禿鷲（vultures），在屋脊上站一排，而且久久不肯離開，「我有種不祥的預感，以前從未過看這麼多禿鷲站在同一個地方，當天還遇到暴風雨，營造出陰暗的氣氛」。

原PO表示，他不迷信但同時看到這麼多禿鷲，仍讓他不禁懷疑有壞事發生，「禿鷲是吃腐肉的大型猛禽，因此不禁猜想，牠們可能是聞到死去動物的氣味而來，鄰居家閣樓裡有動物屍體，或是鄰居意外死在家裡，但卻沒有被人發現」。

此事曝光後，不少網友也嚇傻，「趕快報警，鄰居可能凶多吉少了」、「這種事曾發生過，一天我發現鄰居家附近出現禿鷲，之後才知道他與愛犬都已經死了」。原PO事後公布實情，指他的鄰居平安無事，當天是下雨天，禿鷲只是利用屋頂的發熱設備烘乾身體與取暖，「雖然跟我們猜測的結果不同，不過幸好隔壁鄰居沒有出意外」。