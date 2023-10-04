大自然是個弱肉強食的殘酷世界，大多數草食動物看到掠食者出現，都會立刻出現本能的逃跑反應，然而近日國外一名導遊帶著遊客前往位於南非的自然保護區，目睹一隻母獅獵捕角馬的過程，這隻角馬一點也不害怕地正面迎戰，異於尋常的行為讓母獅一頭霧水，傻愣在原地不敢進行下一步行動。

根據《Latest Sightings》報導，25歲的遊獵導遊馬蘭（Juan Malan）日前帶著遊客探索拉帕拉拉原野（Lapalala Wilderness）的北部，開車途中他們發現不遠處的灌木叢中躲著一隻母獅，牠謹慎小心地看著面前開闊的草原，試圖尋找狩獵的機會，雖然當時還沒有任何動物出現。

幾個小時後，馬蘭一行人再度回到相同地點，發現草原上已經有一群角馬（Wildebeest）正在安靜吃草，最後方有一隻後腿骨折的雌性角馬，困難地踏著步伐，努力想跟上同伴們，母獅也發現了這隻行動不便的角馬，一直在遠處默默監視跟蹤牠，等到時機成熟時立刻飛撲過去。

然而母獅的獵捕行動出現意外情節，牠已經習慣了獵物看到自己都會下意識逃跑的場景，於是當角馬正面和牠對峙、站穩腳步的時候，母獅瞬間感到困惑，只好停下行動，在原地蹲了下來觀察並等待，角馬見狀也跟著蹲下，這一舉動卻讓牠陷入險境，母獅以迅雷不及掩耳的速度飛撲過去，先咬住角馬的後頸，將牠翻了過來又咬住牠的喉嚨，角馬就此喪命，屍體被母獅拖回灌木叢中，最終被母獅和牠的幾隻幼崽們分食乾淨。