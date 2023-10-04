美國奧克拉荷馬州一名住戶發現愛貓失蹤，不僅如此，社區內的流浪貓也頻頻消失，之後才知道兇手是13英尺（約4公尺）長的巨蟒，趕緊通報捕蛇專家，這一條蟒蛇5個月前溜進社區，以吃老鼠及貓咪果腹，體型比牠剛出現時大了一倍。

根據《今日美國》報導，奧克拉荷馬州一處社區頻頻出現貓咪失蹤的狀況，住戶推測可能有蛇出沒，趕緊通報捕蛇單位「紅鬍子野生動物控制中心（Red Beard Wildlife Control）」，在一戶民宅地板空隙下發現一條長約4公尺的白化網紋蟒。

紅鬍子野生動物控制中心捕蛇人員邦茲（Trevor Bounds）提到，這條白化網紋蟒大約在5個月前溜進社區，並以吃負鼠、老鼠和貓為食，「牠的嘴巴張開時，大到能吃下人類的腳，小動物當然難逃死劫」，而網紋蟒並沒有毒，透過收縮身體殺死獵物，目前尚不清楚蟒蛇從哪來，不過牠們大多是有人飼養，推測可能是溜出來或被棄養。

當地居民受訪時提到，夏天時曾有人看過這條蟒蛇，牠的體型比先前大一倍，而附近還有一所小學，許多家長擔心孩子會被咬傷，導致社區住戶人心惶惶。邦茲表示，目前已設下陷阱捕獵蟒蛇，但牠躲在住家地板的縫隙中，無法用器具捕捉，只能進行24小時即時監控，當蟒蛇移動時，就會連接到攝影機並發出警報。