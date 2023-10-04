元末明初小說家羅貫中根據《三國志》改編出《三國演義》，其中有段「桃園三結義」的內容，描述劉備、關羽、張飛三人的深厚情義，不過大陸文學系教授提到，桃園三結義其實是杜撰出來的故事，不過劉備、關羽、張飛的感情確實很好，所以才會成為故事主角。

大陸電視節目《百家講壇》介紹，《三國演義》出現劉備、關羽、張飛結拜為義兄弟的故事，也就是著名的「桃園三結義」，但這段故事並未發生，而且根據《祀田碑記》等資料記載，關羽出生於公元160年，比劉備大一歲，如果真的結義，大哥應該是關羽而並非劉備。

大陸河北大學文學院教授韓田鹿提到，從《三國志》記載來看，劉關張三人不只是君臣關係，感情確實也很深厚，認識時間非常早，情誼從年輕到老都未改變，關羽、張飛跟著劉備到處征戰，而劉備也很講義氣，得知關羽被東吳殺死後，不管戰局情勢如何，也要為關羽報仇。

為何要寫出結義的橋段？韓田鹿解釋，古代傳統社會中，人與人之間存在次序差別，也就是依關係的親疏遠近做排列，將沒有血緣關係的朋友比擬成兄弟，使雙方關係更親密，承擔彼此更多責任，而且自古就流行結義文化，例如漢高祖劉邦曾與項羽約定為兄弟、漢文帝與匈奴單于結義、宋太祖趙匡胤及石守信等人義社十兄弟。

韓田鹿野提到，歷史文獻記載的結義，大多發生於政治領袖間，與其說出於情感結義，更多是與政治有關，比較類似於結盟，與民間的結義性質不同，古時隨著城市經濟發展，使市民階層壯大，許多農民離開鄉村至城市，離鄉背井生活不容易，經常會感覺到無助，只有相互幫助才能立足，結義才會流行於民間。