俄羅斯科學家2020年在一處小島的沙灘上找到一具虎鯨的屍體，經過解剖研究後發現，這隻虎鯨生前竟吞下7隻完整的海獺，其中一隻還卡在牠的喉嚨處，很可能是導致死亡的原因，只是虎鯨通常不以海獺為食，在享用獵物前也會先將其撕碎，再吃下最肥美的部位，而這次發現的狀況實屬罕見。

根據《Live Science》報導，俄羅斯科學家2020年在位於白令海的科曼多爾群島（Commander Islands）其中一座小島的沙灘上發現一具雌性虎鯨的屍體，關於虎鯨屍體的研究報告在9月28日發布於期刊《水生哺乳動物（Aquatic Mammals）》，內容指出科學家將屍體解剖時，發現牠體內有7具完整的海獺屍體，其中一具卡在牠的口腔與食道之間，很可能是造成死亡的原因。

莫斯科國立大學（Moscow State University）鯨類研究員菲拉托娃（Olga Filatova）指出這種現象很不尋常，因為虎鯨通常不以海獺為食，海豹、海獅、海豚，甚至是其他種類的鯨魚才是常見的食物來源，「而且牠們通常不會將整隻獵物吞下，而是先將其撕成碎片，只吃獵物身上最肥美的部位。」

除此之外，虎鯨要吞下一隻完整的海獺並非易事，因為成年海獺的體長可達5英尺（約1.5公尺），研究人員認為，這隻虎鯨採取這種不尋常的行動，最可能的原因就是牠正處於極度飢餓的狀態。

事實上，同樣位於白令海的美國阿留申群島（Aleutian Islands）到阿拉斯加灣（Gulf of Alaska）之間的海獺數量近年來不斷減少，先前科學家懷疑可能與虎鯨有關，卻始終苦無證據，而如今發現的這具虎鯨屍體直接證明了「虎鯨獵捕是造成海獺數量減少的原因」的可能性。