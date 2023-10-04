馬來西亞網路上近日瘋傳一段監視器畫面，一名乞丐走到角落查看「當天收入」，從袋子掏出厚厚的紙鈔，還有不少人捐贈的食物，影片曝光後，在網路上引發討論，不少人表示「我也想躺平，乞丐賺錢比我還要多，甚至還比較輕鬆」。

根據《星洲網》報導，監視器拍到一名乞丐坐在角落，拿出袋子查看行乞的收穫，不只掏出民眾捐贈的食物，還有好幾張鈔票，面額有1令吉、5令吉、10令吉，折合新台幣分別是7元、34元及70元，在短短1分鐘影片裡，乞丐數鈔票的手完全沒停過。

影片曝光後，不少網友驚訝表示「我想轉行」、「乞丐時薪比我還高吧」、「無本生意，賺到錢還不用繳稅」，也有人認為，不應該同情四肢健全的乞丐，「手好好腳只要肯努力，一定能找到工作，若是幫助這些人，反而會讓他們更懶惰，只想靠行乞過生活」。

類似事情也發生於印度，一名男子巴拉特（(Bharat Jain）出生於經濟拮据的家庭，他無法求學念書，找不到穩定工作，只能在街頭乞討維生，經常出沒於孟買市的黃金地段，在10至12小時內能賺到2000到2500盧比（約新台幣750元到937元），用乞討來的錢投資房地產，買下一間房子及兩間商店，每月光靠收租就能賺進3萬盧比（約新台幣1.1萬）。