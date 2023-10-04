大陸湖北隨州在史書上記載，是春秋戰國時期的「隨國」，然而大陸考古學家在該地卻出土了大量「曾國」的文物，卻很少見隨國的文物，進而引發考古學界與史學界爭論長達36年的「曾隨之謎」，後來一尊鼎從墓中出土，專家根據底部的銘文才終於破解謎團，得知「曾國即是隨國」的事實。

根據大陸央視《中國國寶大會》介紹，湖北省隨州市是史書記載春秋戰國時期的「隨國」，然而1978年時，大陸考古團隊卻在這裡出土了曾侯乙墓，裡面埋藏包含編鐘、尊盤等國寶級文物，這次的考古成果引發了考古界和史學界爭論多年的「曾隨之謎」，為何在過去隨國的土地上竟頻頻出土曾國的文物，究竟兩國之間到底有什麼關係？

隨著春秋時期的「楚王媵（音同硬）隨仲羋（音同米）加鼎」在曾侯夫人的墓中出土，「曾隨之謎」終於在爭論了36年後被破解。該鼎的蓋鼎上有盤狀手把，蓋子和鼎身上半部皆刻有蟠虺（音同盤毀）紋，中間有一圈凸起的陶紋，下半部則為三角紋，器內底部則刻有一段銘文「楚王媵隨仲羋加食繁」。

南方科技大學教授唐際根指出，這一段銘文說明了這尊鼎，是楚王為了出嫁到隨國的二女兒羋加所做，結果卻被後人在曾侯夫人的墓中發現，代表羋加就是曾侯夫人，進而印證了曾國即為隨國、一國兩名的事實。

上海博物館前館長楊志剛表示，破解「曾隨之謎」還有另一件重要文物「曾侯璵編鐘」，上面記載了曾國的始祖為南宮适（音同闊），南宮适為西周重臣，曾被周王分封到曾國，受封地就在如今的隨州地區，也就是史書上記載的隨國。

至於為何受封於曾國，史書上寫的卻是隨國？湖北省文物考古研究所研究員黃鳳春接受《湖北日報》採訪時曾解釋，春秋戰國時期「一國兩名」的現象較為普遍，比如河南南陽附近的呂國又稱「甫」，山東安丘的州國又稱「淳于」。