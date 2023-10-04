現代常說的「壓箱底」是指不輕易展現的本領，不過在古代卻有不同的意思，一說是女性出嫁時，父母會在女兒隨嫁的箱子裡放衣物及金錠子，這就是所謂的壓箱底，另一說是指特殊陪嫁品，作為女兒洞房花燭夜的性啟蒙教材。

畢業於大陸北京大學中文系的博主楊學濤提到，壓箱寶有兩種說法，一是指女性出嫁時，父母會在女兒隨嫁的箱子裡，放入折疊整齊的衣物，並在衣箱的四個角放銅錢或金錠子，二是用於性教育的春宮圖或瓷器，春宮圖指的就是繪有男女歡愉的圖畫。

楊學濤進一步解釋，瓷器體積大多不大，由上下兩半組成，上半部為蓋子，外型常被設計成水果，盒內繪有男女交合的圖案，平時放於箱子底部，有避邪的作用，等到女兒出嫁前，母親就會取出來，讓女兒了解「夫妻之道」，因被藏在新娘嫁妝的箱底而得名。

由此可知，古人非常重視收納，箱子也是比較昂貴的財產，而古代最常使用的就是「衣箱」，不只可以收納衣服，還能放金銀財寶、書籍或字畫等物品，由於擺放的東西珍貴，箱子自然也比較貴重，而且古代的衣箱多用帶有特殊香味的木材製作，例如香樟木、杉木等，有抑菌及殺蟲的效果，不僅實用又好聞。