美國加州街道上日前出現一隻孤伶伶的小狗，主人將牠從卡車丟下，牠卻不知道自己已經被遺棄，眼神無助地在原地打轉，希望心愛的主人能趕快回到身邊，可憐的遭遇讓附近的居民心疼不已，急忙通報流浪動物救援團體，志工趕來現場後順利誘捕到狗狗，並將牠安置在車上休息。

美國加州的動物救援人員霍爾（Suzette Hall）日前在臉書分享一系列照片與影片，從畫面中可以看到，一隻白狗孤伶伶地站在路邊，眼神看起來十分無助，還不斷在原地徘徊。霍爾詢問之下才知道，原來這隻白狗被主人從一輛卡車上丟下，但牠並不知道自己被拋棄了，還傻傻地待在原地等主人回來。

而且白狗被拋棄後，還慘遭路人攻擊，一名路過的男子拿瓶子砸向牠，又用腳踹了牠，白狗被嚇得暫時逃離現場，卻仍不斷回頭看向自己被丟下的地方，過了不久又回到原地，附近的居民見狀都相當心疼，努力想要幫助這隻白狗，但牠的心理受到嚴重創傷，難以再信任人類。

但可能因為餓了太久，等霍爾趕到現場救援時，很快就利用食物將白狗誘捕，並把牠安置在車上休息，值得慶幸的是，白狗似乎知道霍爾是來救牠的，竟安心地在車上睡著了，讓霍爾看了十分不捨，並輕聲地對白狗說話，希望牠能知道未來的生活會逐漸變得美好。

網友們看到文章也都心疼不已，紛紛留言，「你拯救了一隻絕望的小狗，真是謝天謝地」、「人類怎麼可以這麼壞，我真的快氣死」、「希望牠可以找到一個永遠的家」、「狗狗也是生命！怎麼可以像丟垃圾一樣丟掉牠們」、「祝狗狗餘生都只剩下快樂和被愛」。