泰國東北部的烏隆他尼府一名50歲婦人不滿隔壁鄰居為了報復，竟然天天對著她露出私處，一副「來互相傷害」的態度，讓婦人不堪其擾，最後氣得將監視器畫面帶往警察局報案，希望能透過司法遏止對方惡行。

綜合泰媒報導，這起事件發生在烏隆他尼府，婦人瓦提妮（Wathini）透露，當時一如往常到屋外等待僧侶到來，準備施捨一些物品，沒想到隔壁婦人再次出現，並且朝著瓦提妮掀起自己的裙子，更將陰部對準瓦提妮，擺出一副「來互相傷害」的態度。

瓦提妮指出，婦人一直對她懷有敵意，雙方也曾因為監視器發生糾紛，婦人不滿瓦提妮家的監視器朝著她家方向拍攝，但瓦提妮表示，因為屋裡常遭小偷，所以基於保護生命財產安全，才會安裝監視器。然而鄰居不接受這樣的說詞，還故意露出私處報復，瓦提妮無奈表示，有時候看到白色的內在美，有時則是粉紅色。

不堪其擾的瓦提妮坦言，不知道該如何處理這樣的狀況，對於婦人一再露出私處報復的荒唐行徑已經忍無可忍，所以決定將監視器畫面送交警方，希望透過司法遏止鄰居的惡行。

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