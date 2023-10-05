大腳怪是北美洲民間傳說中的一種神祕生物，牠是否真實存在一直是未解的謎團。日前有民眾在美國紐約州北部驚見「大腳怪母子」現蹤，大腳怪揹著孩子的驚奇畫面曝光後隨即在網路上瘋傳，引發關注。

綜合外媒報導，一個專門分享大腳怪行蹤的知名網站，長期蒐集在紐約州現身的大腳怪身影，近日有目擊者指稱，在紐約州北部一處樹林拍攝到大腳怪漫步在林間的照片，更讓人詫異的是大腳怪身上還疑似揹著孩子。

除此之外，該網站還貼出了其他「小大腳怪」的照片，似乎是同一個家族的成員，作者坦言，希望大腳怪能好好待在野外，不受到外界干擾，就怕引來不肖人士開槍射殺。大腳怪母子在林間漫步的畫面曝光後隨即引發關注，有人說這是史上最清晰的大腳怪照片，但也有人認為很可能是人類偽裝假扮，無論真相如何，再次讓大腳怪的存在成為議論焦點。

大腳怪又叫北美野人，是北美洲民間傳說中描述的一種未知的靈長類生物，據悉牠們棲息在偏遠的叢林中，範圍主要位於美國太平洋西北地區與加拿大不列顛哥倫比亞等地區。