大陸重慶一名女子近日在路邊看到一隻巨型猛禽，全身濕答答，見到人就狂叫，像是在呼救，女子擔心猛禽可能受傷了，於是將牠裝進紙箱，帶往野生動物保育中心，救援人員表示，牠是國家一級保護動物「金鵰」。

綜合陸媒報導，重慶市城口縣一名女子近日與朋友到山區健行，發現路邊欄杆上有隻巨型猛禽，牠全身被雨淋濕，看起來非常虛弱，腳步有些不穩，她們擔心猛禽可能生病或受傷，在附近找到紙箱並將猛禽裝起來，送往野生動物保育中心救治，起初以為只是普通老鷹，但經過鑑定後，發現牠是大陸國家一級保護動物「金鵰」。

野生動物保育中心人員表示，他們先餵了幾塊牛肉，發現金鵰的胃口不錯，精神狀況也很好，初步推測是餓太久，導致牠身體虛弱，但為了保險起見，將送金鵰至重慶動物園，進行更詳細的檢查。影片曝光後，不少網友表示「鵰落平原變成雞」、「莫非是小說《神鵰俠侶》的鵰兄」、「這種猛禽一般都在絕壁上築巢，怎麼跑到這兒來了」。

金鵰擁有巨型翅膀與銳利目光，爪子利到像匕首，又被稱為「猛禽之王」，以突出外觀和敏捷有力的飛行著名，通常從高空俯瞰尋找獵物，一旦鎖定目標，就會俯衝而下並收攏雙翅，貼近地面飛行，再出其不意地撲向獵物，主要捕食哺乳類動物，例如兔子、老鼠、刺蝟、松鼠等，也會捕捉和自己體型差不多的動物。