滿漢全席據說是清朝最高檔的宴席，菜餚至少108道，花3天時間才吃得完，不過大陸歷史學者指出，滿漢全席一詞到民國才出現，是飯店為了噱頭而創的說法，此外清宮用膳只有早晚兩次，換季才會更動菜色，所以就算好吃也容易吃膩。

大陸中國人民大學清史研究所副教授毛立平表示，清代宮廷的正餐只有早膳與晚膳，早膳通常在早上8、9點，晚膳則是下午1、2點，夏秋兩季會提早一個時辰，也就是兩小時，雖然晚膳用餐時間相當於現代的午餐，不過早膳與晚膳過後都會有點心吃，因此到了下午5、6點，廚師還是會準備一些粥及各種食物。

毛立平補充說，清宮的點心種類非常多，菜餚也很豐富，民間更傳有「滿漢全席」，不過經學者考證，滿漢全席一詞到民國才出現，清朝並沒有這種說法，其實在清朝滅亡後，民國時期一些飯店為了搞噱頭推出宮廷菜，並取名為「滿漢全席」。

研究發現，清朝宮廷菜除了滿洲的食物外，由於宮內有不少明朝遺留下來的山東廚師，因此還結合魯菜與東北菜，根據一些回憶錄記載，清宮內不管菜品還是衣服，都是按季節更替，同季節的菜色都差不多，吃一段時間也容易膩，到了下一個季節才會換菜色。