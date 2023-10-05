國外一隻名叫布迪（Brodie）的阿札瓦克犬，年幼時發生一場嚴重車禍，導致必須切除前肢和肩膀，雖然事後奇蹟生還，卻也使得布迪原本就很長的脖子變得更長，加上特有的斑紋，乍看之下就像是狗界版的長頸鹿，讓不少人看了眼睛為之一亮。

綜合外媒報導，擁有長脖子的布迪，年幼時發生嚴重車禍，被飼主路易莎（Louisa）從死神的手中救了回來，經過長時間的修養和復健，布迪的身體總算逐漸康復，不過卻也因此失去了牠的前肢和肩膀。

路易莎透露，身為阿札瓦克犬的布迪擁有出眾的外型，不只手長、腳長，脖子也比其他品種犬還要長，特別是在肩膀和前腳截肢後，牠的脖子長度看起來硬生生多了一倍，再加上特有的斑點，猶如一隻狗版長頸鹿。

路易莎指出，「布洛迪是隻貼心毛小孩，會一早起床和我到廚房度過美好的早晨，這是家裡其他狗狗都做不到的。」她也坦言，很感謝布迪在重傷時沒有放棄生命，「每當我遇到不順利的事，就會以布迪為榜樣，牠比我還經歷過更多痛苦的事情，但牠帶著笑容一一克服了難關，所以我也要學習牠的精神！」