蘇格蘭一名26歲女子普萊斯（Siri Price）與蘋果語音助理Siri撞名，導致生活出現諸多不便，每次親友和她打招呼時，就會不小心啟動語音助理，而且不只她一個，周圍人的手機都會同時被啟動，讓她相當傷腦筋，最後決定改名。

根據《紐約郵報》報導，擔任健身教練的普萊斯很喜歡她的名字，指Siri一詞在古諾斯語中意思是「帶領你走向勝利的美麗女神」，未料正好也是蘋果語音助理的縮寫名字，用戶只需要說出「嘿，Siri」，就能下指令進行作業，導致每次有人與普萊斯打招呼時，附近所有蘋果手機就會同時啟動語音助理，讓她非常困擾。

普萊斯與親友為了解決問題，因此與她打招呼時都不會說「嘿」，未料蘋果最近推出iOS 17更新，用戶只需講Siri就能啟動語音助理，普萊斯崩潰表示，現在就連叫她名字都不行，「搞得我同事都在商量怎麼辦，只要叫我的名字，手機就會響不停，我男友前幾天也更新了，發現每次他和我說話時，手機就會一直被喚醒」，普萊斯為了避免麻煩，最後將名字改為Siz。

而不少人也有類似困擾，亞馬遜發布的語音助理Alexa，也讓許多同名者傷透腦筋，不少新手父母幫孩子取名時，不再使用Alexa，世界各地名為Alexa的人還發起活動「Alexa是人類」（Alexa is Human），希望亞馬遜將語音助理更名。