古代帝王治理國家經常恩威並施，除了祭出嚴刑峻法之外，也經常開恩，其中有一項就是大赦天下，時機點通常是在新皇登基、立太子，或是遭遇天災時。不過外界好奇，皇帝大赦罪犯難道不怕引起治安問題，激起民憤嗎？事實上背後有其政治目的。

根據陸網報導，古代封建社會，司法制度較不健全，嚴刑逼供的情況也十分常見，造就了不少冤案，有些事情鬧大了，皇帝也會聽說，但是皇帝平時日理萬機，就算對於屈打成招的冤案心裡有數，也沒時間精力一一重審，因此「大赦天下」就成了在現實條件的約束下，所做的一些補救措施，既不違反律例，也能放過那些被屈打成招、遭到連坐的罪犯。

大赦天下起源於周公時期，周公輔佐武王的時候，就告訴他要對百姓仁愛，多次赦免一些罪犯；到了獨尊儒術的漢朝時期，這種仁政也開始逐漸形成一定的規模，歷代君主為了維護自己的統治地位，也紛紛群起效仿，用來彰顯皇恩浩蕩。

至於大赦天下後，是否會引起治安問題？答案並非如此，因為大赦的對象雖說是天下所有罪犯，但有十類人不在赦免範圍內，也就是常說的「十惡不赦」。《唐律疏議》就曾對「十惡」進行清楚定義，「十惡，一曰謀反，二曰謀大逆，三曰謀叛，四曰惡毒，五曰不道，六曰大不敬，七曰不孝，八曰不睦，九曰不義，十曰內亂。」