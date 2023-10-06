大陸四川一名飼主日前在社區遛狗時，愛犬竟突然掙脫逃跑，怎麼找都找不到，飼主趕緊到社區群組發尋狗啟事，才得知愛犬竟與鄰居家的狗私奔，待在附近的網咖遊玩，所幸店員並未驅趕，飼主看了監視器笑翻，表示原本還很擔心，沒想到狗狗玩得很開心。

根據《澎湃新聞》報導，四川成都一名陳姓飼主養了一隻邊境牧羊犬，日前家人帶狗出去散步時，愛犬突然掙脫牽繩跑走，很快就沒了蹤影，飼主趕緊在社區群組發尋狗啟事，直到隔天，附近一名網咖店員看到啟事後，表示狗狗就在他們店裡。

飼主詢問店員後得知，愛犬跑走後不久就至網咖休息，一開始安靜地趴著休息，沒多久又跑來一隻黃金獵犬，兩隻狗在店裡玩了一整晚，期間她的邊牧還對黃金獵犬做出交配的舉動，讓飼主看了哭笑不得，表示狗不見時她非常擔心，沒想到狗狗玩得很嗨。

飼主提到，黃金獵犬是另一名鄰居飼養的狗，當天突然從家裡跑了出去，沒想到也來到網咖，兩隻狗就像約好了一樣，而牠們都是公狗，之前並不認識。影片曝光後，不少網友笑翻表示「牠們是去網咖開房間了吧」、「去網吧一夜情」、「飼主要成親家了」。