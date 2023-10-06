美國內布拉斯加州一名62歲男子受邀主持親友婚禮時，為了吸引現場200名賓客注意，突然對空鳴槍，沒想到子彈卻意外擊中現場的12歲孫子，所幸並未造成嚴重傷勢，事後男子也懊惱地向警方自首。

綜合外媒報導，這起事件發生在上（9）月30日下午5時許，62歲的加德納（Michael Gardner）受邀在親友婚禮擔任司儀，不過由於當時新人忘記帶結婚戒指，因此婚禮時間延後，賓客也四散在會場周圍。

待一切準備就緒時，加德納為了吸引現場200名賓客注意，便掏出一把左輪手槍想對空鳴槍，不料過程中突然意外走火，子彈直接擊中人也在現場的12歲孫子，造成左肩受傷。

好在男童被緊急送醫後沒有生命危險，加德納事後也坦承犯行，前往警局自首。對此，警方表示，經查後確認射出的是空包彈，儘管加德納並非故意傷害孫子，但在人群中開槍吸引眾人注意的舉止十分不明智，目前因涉及兒童虐待罪遭到逮捕。