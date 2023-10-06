廠商為了商品的品質，都會進行嚴格控管，不過其實早在秦朝，就已出現品質管理的相關制度。大陸考古學家出土秦朝青銅戈，發現上面刻滿密密麻麻的字，而且都是人的名字，學者解釋，秦代已有嚴格的品質管理制度，兵器上會刻工匠與管理者等人的名字。

商周時期人們會在青銅器上刻記人名，但當時是標明物品的擁有人，並非制作者，直到春秋時期出現「物勒工名」的制度，指工匠須將自己的名字刻在器物上，以便管理者檢驗產品品質，有些器物上不只出現製造者的名字，甚至還有監管者，秦朝實現國家統一後，物勒工名制度也被強化，更以法律的形式固定下來。

考古學家曾出土秦朝「五年相邦呂不韋戈」，上面刻滿許多名字，大陸中國國家圖書館副館長張清志在節目《中國國寶大會》提到，從商鞅變法開始設立很多律法，秦始皇統治後，武器基本都由中央政府製造，秦代為了控管兵器品質，訂立嚴格的管理、監督制度。

張清志表示，秦朝兵器上刻有工匠及管理者的名字，當時管理制度分為四階層，分別是相、師、丞、工，「相」指的就是丞相，即最高層的管理者；「師」是作坊的工頭，「丞」則是他的助手，就是管理產品品質的主要人員；製作由「工」來完成，也就是工匠，在2000多年前的秦朝就已有標準化體系，是相當不簡單的事情。