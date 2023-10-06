馬來西亞麻六甲一名婦人打掃自家前院時，突然感覺左腿一陣刺痛，低頭查看竟是一條小鱷魚，當時她卻誤以為是蜥蜴，所以並未驅趕，小鱷魚停留在原地還張嘴示威，直到婦人的兒子來處理，才驚覺這是一條鱷魚，讓婦人瞬間傻眼。
根據《星洲網》報導，居住在麻六甲馬日丹那（Masjid Tanah）的婦人法麗達（Faridah Abd Ghani）近日早上6點左右起床打掃前院，才剛走出去就覺得左腳被動物咬住，她提到「那時天還沒亮，我一開始以為是蜥蜴咬我，趕緊打電話向家人求助」。
法麗達的兒子回來後，仔細觀察這一條長約30公分的動物，驚覺牠根本不是蜥蜴而是小鱷魚，因為若是蜥蜴早就逃走，而小鱷魚並未離開，依舊停留在原地，法麗達說「牠不斷張嘴，我兒子就用圍巾蓋住牠的頭，之後打電話給消防局」。
法麗達指出，她家住在丹絨比達拉海灘（Tanjung Bidara）附近，過去就曾在海邊看過鱷魚，不過第一次遇到鱷魚跑進屋中的狀況，所幸她並沒有受傷，小鱷魚之後被捕獲，並交由大馬半島野生動物保護及國家公園局處理，而消防人員也呼籲，民眾一旦發現有毒或危險的動物，請勿自行處理，而是要通報相關單位，以免造成危險。
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