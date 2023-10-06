古裝劇中經常看見蒙面黑衣人拿竹管刺破紙窗，朝房間吹毒氣的場景，讓人不免納悶，古代窗戶用紙糊，難道不怕破洞嗎？事實上別被電視劇給誤導了，古人糊窗戶的紙，用的多半是粗糙的韌皮紙，要想戳破窗戶紙偷窺並不容易。

根據陸網報導，在造紙術發明以前，古人一般用木板製成窗戶，白天將木板撐起採光，夜裡就放下來防小偷和保護隱私，但到了夏天蚊蟲特別多，於是人們就將窗戶從木板做成木格狀，不開窗就有充足的採光。

礙於早期造紙技術不成熟，紙張產量十分稀缺，紙都拿來寫字，用來糊窗戶太過奢侈，於是有錢人就在窗戶蒙上一層紗，叫做「紗窗」；老百姓則編制茅草來做窗戶，叫做「蓬窗」。

宋朝以後，紙張產量大幅提升，人們發現紙糊窗戶不僅透光，價格也負擔的起，但紙僅薄薄一層，如何遮風擋雨呢？事實上，古人糊窗戶的紙，用的是粗糙的韌皮紙，例如「谷皮紙」和「藤紙」，這種窗戶紙韌性十足，用木棍很難捅破。

此外，人們還將紙浸泡桐油增加防水性，遮風擋雨不在話下，但這種窗戶紙的壽命有限，每年都要糊一次。直到明朝時期，玻璃從國外引進，其堅實耐用的特性才慢慢取代窗戶紙的地位。